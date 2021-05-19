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Игру Days Gone взломали через несколько часов после выхода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Хакеры из группировки FairLight взломали вышедшую для ПК игру Days Gone в первые часы после релиза. Бывший эксклюзив PlayStation появился на торрент-трекерах.

Days Gone портировали на персональные компьютеры спустя два года после релиза на консоли Sony. Первые рецензенты отметили, что игра отлично оптимизирована, никаких проблем с производительностью у нее нет.

Более того, Days Gone на ПК оценили выше, чем на PlayStation 4. Средний балл ПК-версии на Metacritic достиг 78 из 100 против 71 из 100 у консольной версии. Однако стоит отметить, что пока у версии для ПК значительно меньше рецензий.

События Days Gone разворачиваются после зомби-апокалипсиса. Игроку предстоит примерить роль крутого байкера, который пытается выжить в опасном мире, кишащем живыми мертвецами и бандитами.

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