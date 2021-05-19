Цена биткоина внезапно обвалилась

Биткоин двукратно упал в цене с апрельского исторического максимума, свидетельствуют данные торгов.

На крупнейшей по объему бирже Binance стоимость этой криптовалюты упала до 31,4 тысячи долларов. При этом низшей точкой суточных торгов была отметка в 30 тысяч долларов ровно. Таких цифр биткоин достиг впервые с 25 января.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 29,8%, до 30 858 долларов. При этом еще 14 апреля биткоин стоил 64,9 тысячи долларов.

Падение стоимости биткоина началось после того, как Народный банк Китая сообщил, что виртуальные криптовалюты не могут использоваться в качестве платежного средства. Кроме этого, на курс самой популярной цифровой валюты повлияла критика миллиардера Илона Маска.