Россия поставит Китаю новые атомные реакторы

Россия приступила к строительству в Китае четвертой очереди Тяньваньской АЭС и второй очереди АЭС «Сюйдапу», торжественная церемония запуска состоялась с участием президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в формате видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.



Путин подчеркнул, что этот проект внесет конкретный вклад в поддержание энергетической безопасности КНР. «Китайские потребители будут обеспечены дополнительными объемами недорогой и чистой электроэнергии», — сказал российский лидер.

Президент РФ также подчеркнул, что новые блоки отвечают самым современным требованиям безопасности и самым высоким экологическим стандартам. По его словам, реакторы планируется ввести в строй в 2026 и 2028 годах.

В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин призвал Россию уделить самое пристальное внимание вопросам безопасности при строительстве новых четырех блоков АЭС в Китае и создать пример глобального атомно-энергетического сотрудничества.

«Стороны всегда должны уделять самое пристальное внимание вопросам безопасности, предъявлять самые строгие требования к качеству и стандартам строительства и эксплуатации четырех энергоблоков», — отметил китайский лидер.

Соглашение о строительстве седьмого и восьмого блоков Тяньваньской атомной электростанции, а также третьего и четвертого блоков АЭС «Сюйдапу» было подписано между Россией и Китаем в 2018 году. На сегодня это крупнейший совместный проект между странами.