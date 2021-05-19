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Сбербанк выдаст россиянам деньги до зарплаты

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Сбербанк запустил сервис «Деньги до зарплаты» для выдачи займов на сумму от 1 тысячи до 30 тысяч рублей на максимальный срок в один месяц, сообщается на сайте банка.

Сервис доступен только для зарплатных клиентов, заявку нужно подавать через мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», ее рассмотрение в среднем занимает несколько минут. В случае одобрения деньги немедленно зачисляются на карту.

Отмечается, что если клиент берет, например, 10 тысяч рублей, то вернуть через месяц нужно будет не более 10 170 рублей. Сумма к возврату через месяц будет рассчитываться на основании годовой процентной ставки в диапазоне от 12,9 до 19,9%.

Если кредит погасят меньше, чем за месяц, переплата уменьшится. При стандартном погашении нужная сумма автоматически спишется с карты через месяц, при этом Сбербанк не станет самостоятельно списывать долг, если зарплата придет раньше.

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