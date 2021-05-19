Путину поддержал перенос Всероссийской переписи населения

Президент России Владимир Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения на октябрь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

С предложением перенести Всероссийскую перепись населения на октябрь, чтобы она не пересекалась с предвыборной кампанией, выступил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Первый вице-спикер Совфеда напомнил, что в июне в России официально стартует думская избирательная кампания, которая продлится непосредственно до выборов в Госдуму в сентябре. По времени она совпадает с проведением Всероссийской переписи населения.

По мнению Турчака, «если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение, а где-то вызовет раздражение». Перенос позволит людям «спокойно и взвешенно ответить на все важные для переписи вопросы».

Сроки проведения Всероссийской переписи населения уже переносились дважды из-за коронавируса. Согласно проекту постановления Минэкономразвития РФ, основной этап переписи планировалось провести с 23 августа по 30 сентября 2021 года.