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Слуцкая объяснила, как фигуристки выбирают прически

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/slutskayaofficial

Фигуристки не выступают с распущенными волосами, потому что они закрывают обзор, объяснила двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая.

«Никогда на соревнованиях вы не увидите девочек с распущенными волосами. Всё должно быть аккуратно убрано без шпилек (они вываливаются) и покрыто лаком. Иначе волосы будут попадать в глаза, закрывать обзор, щекотать лицо. В общем, это очень неудобно», — написала Слуцкая в Instagram.

По ее словам, длинный хвост тоже недопустим, так как он может со всего размаху хлестнуть по лицу. Кто-то из фигуристок плетет косы, а кто-то просто коротко стрижется.

Слуцкая рассказала, что именно из-за фигурного катания у нее была короткая стрижка в юности.

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