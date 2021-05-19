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Представлен первый в мире аккумулятор на основе цемента

Источник:
EurekAlert
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Фото: © Sibnet.ru

Шведские ученые представили первый в мире аккумулятор на основе цемента — в перспективе это позволит превратить бетонные сооружения в огромные хранилища электроэнергии.

Технология заключается в заливке электродов специальной смесью цемента с добавлением углеродных волокон в соотношении 0,5% от объема. Емкость такого батарейного блока составляет 7 ватт на кубометр, что примерно на три порядка меньше, чем у современных литиевых аккумуляторов.

Сначала заливается слой катода на базе углеродной сетки с никелевым покрытием, потом слой для пропитки электролитом, в финале создается анодный слой на углеродной сетке с покрытием железом.

Несмотря на скромные показатели емкости, цементные батареи способны аккумулировать значительный заряд за счет огромных объемов бетонных сооружений, которые могут составлять тысячи кубометров.

Впрочем, пока технология находится на ранней стадии разработки — ученые испытали ее всего шестью циклами заряда и разряда, тогда как в реальности цементный аккумулятор должен служить десятилетиями.

Исследователи отмечают, что использование бетонных сооружения в качестве аккумуляторов требует новых подходов к архитектурному проектированию, поэтому перспективы новой технологии нуждаются в поддержке архитекторов.

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