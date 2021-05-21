Врач-инфекционист рассказал о том, как не перепутать COVID-19 с сезонной аллергией – поллинозом. У этих болезней много схожих признаков, но есть и отличия.

Поллиноз (повышенная чувствительность организма к пыльце растений) обычно проявляется в период с апреля по сентябрь, когда в воздухе повышается концентрация пыльцы. Это заболевание может иметь симптомы, схожие с ОРВИ.

«Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром», – перечислил главврач лаборатории «Инвитро-Сибирь», инфекционист Андрей Поздняков.

Коронавирус можно отличить, прежде всего, по интоксикационному синдрому, который протекает тяжелее и встречается чаще, чем респираторные проявления.

Если человек болен аллергией не первый год, то он уже знает симптомы, которые могут у него возникнуть. Но если пациент сталкивается с сезонной аллергией впервые, ему сложно отличить ее типичные проявления.

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«Особенности проявления CОVID-19 и непредсказуемость его течения могут привести к неправильной трактовке совокупности симптомов. И аллергик поначалу принимает заражение COVID-19 за проявления "своей аллергии", может быть – начавшейся не совсем в типичное время и не очень характерно протекающей», – говорит Поздняков.

Например, при коронавирусе может быть заложен нос, при аллергии также могут хуже чувствоваться запахи. Может быть такое, что пациент попытается лечиться антигистаминными препаратами и не будет соблюдать правила инфекционной безопасности, заражая окружающих.

«Наиболее специфичным и вызывающим подозрение на сезонный респираторный аллергоз является появление стереотипных симптомов в одно и то же время года. Но чтобы понять связь с временем года – нужно два-три года, нередко и больше. Кроме того, пациент должен быть наблюдательным и помнить симптомы, возникшие у него в прошлом году», – предупреждает инфекционист.

Большинство пациентов знают про свою сезонную аллергию, но чаще для окончательной диагностики и подбора правильной терапии нужен врач. Чтобы поставить верный диагноз, необходимо провести ряд лабораторных исследований.

В общем анализе крови оценивается содержание эозинофилов, которые повышаются при аллергии. Есть целый перечень тестов, оценивающих наличие иммуноглобулинов Е (специфических молекул, отвечающих за аллергические реакции) к различным аллергенам. Так можно определить аллерген, который вызывает реакцию.

Какие анализы сдать?

Чтобы определить COVID-19, необходим ПЦР-тест соскоба слизистой носоглотки. Также, по словам инфекциониста, желателен общий анализ крови, в котором чаще будет отмечаться снижение лейкоцитов (лейкопения) и изменения в лейкоцитарной формуле.

При подозрении на тяжелое течение необходим биохимический анализ крови (прежде всего, С-реактивный белок, ферритин – это маркеры тяжести течения COVID, другие биохимические показатели), тесты гемостаза (свертывания крови), такие как Д-димер, АЧТВ и другие исследования.

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«Определенную роль в диагностике коронавируса играет и определение антител классов М и G к SARS-CoV-2, особенно если ПЦР-исследование не проводилось», – добавляет Поздняков.

При сезонной аллергии, по его словам, необходимо максимально ограничить контакт пациента и причинного аллергена. Для этого применяют барьерные меры – специальные мази и спреи в носовые ходы, очки и капли в глаза. Маска тоже не будет лишней.

«По приходу домой важно смыть аллергены: обязательное умывание, смена уличной одежды ежедневное мытье волос. Дома – ежедневные влажные уборки, элиминация пыли всеми возможными методами», – говорит инфекционист.

Поздняков резюмировал, что нет явной причинной связи между наличием аллергического заболевания и более тяжелым течением COVID-19.