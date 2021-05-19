Беспилотная Lada получила работу в московской клинике. ВИДЕО

Беспилотный автомобиль Lada Vesta развозит анализы между корпусами в московской больнице — видео опубликовано в Telegram-канале Московского департамента транспорта.

Машина перевозит анализы по территории Первой градской больница. Lada Vesta сменила беспилотный хэтчбек Ford Focus.

Это первый отечественный автономный автомобиль, выполняющий социальные функции. За месяц работы он перевез более 400 контейнеров с анализами и проехал больше 120 километров.

Автономная Vesta внешне отличается от обычной модели только дополнительным оборудованием в виде камер, датчиками и сенсорами. На заднем стекле у машины имеется специальный знак «А», а на кузове нанесены предупреждающие надписи: «Это беспилотник».