СК проверит массовое отравление в Хакасии

Восемь детей и трое взрослых села Июс и села Копьево Орджоникидзевского района Хакасии попали в больницу с отравлением, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Десять человек проживают в селе Копьево, один — в поселке Июс. По информации регионального Минздрава, тяжелых случаев отравления не зафиксировано.

Следователи проведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Они установят причину заболевания людей и проверят данные о загрязнении реки Белый Июс, протекающей в границах Ширинского и Орджоникидзевского районов Республики Хакасия.