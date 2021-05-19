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СК проверит массовое отравление в Хакасии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Восемь детей и трое взрослых села Июс и села Копьево Орджоникидзевского района Хакасии попали в больницу с отравлением, следователи проводят проверку, сообщает СУ СК РФ по региону.

Десять человек проживают в селе Копьево, один — в поселке Июс. По информации регионального Минздрава, тяжелых случаев отравления не зафиксировано.

Следователи проведут проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 1 статьи 238 УК РФ). Они установят причину заболевания людей и проверят данные о загрязнении реки Белый Июс, протекающей в границах Ширинского и Орджоникидзевского районов Республики Хакасия.

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