Эксперт рассказал, как решить проблему с центрами в сборной России

Мораторий на несколько лет на центрфорвардов-легионеров мог бы решить проблему с игроками на этой позиции в сборной России, такое мнение высказал спортивный функционер Андрей Бельмач.

«Предложил бы на два-три года — по усмотрению штаба сборной, ФХР и КХЛ — ввести мораторий на центрфорвардов-легионеров. В этом случае игровую практику в ключевых ситуациях, а значит, и бесценный опыт получат молодые российские центры. Так лимит на легионеров становится гибким, и он реально работает на пользу российского хоккея, национальной команды», — сказал Бельмач в интервью Russia-Hockey.ru.

По его мнению, после введения такого моратория у сборной появится совсем другой выбор на позицию центра — в том числе с прицелом на Олимпиаду.

Бельмач вспомнил, что 20 лет назад был большой дефицит российских вратарей. Тогда по инициативе ФХР и Владислава Третьяка временно ввели ограничения на вратарей-легионеров. И это сработало: российские голкиперы получили игровое время в клубах, а затем начали экспансию в Суперлиге и в Северной Америке. Например, в этом сезоне в НХЛ отыграли уже 11 российских голкиперов — это новый рекорд.