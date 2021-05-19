Сериал «Несмотря ни на что»: кто убил сына генерала?

Сериал «Несмотря ни на что» стартовал на канале «Россия 1» в понедельник, 17 мая. Остросюжетная драма держит зрителей в напряжении с первой серии, главная интрига — загадочное убийство сына генерала, сотрудника полиции Ивана Скрипника. Кто виновен в его смерти и что ждет обвиненную в преступлении главную героиню Женю Виноградову?

События разворачиваются в 90-е. Главная героиня сериала «Несмотря ни на что» — Женя Виноградова (Алена Коломина). Девушка выросла в профессорской семье, как и ее близкие подруги Оля (Евгения Осипова) и Лена (Инна Коляда). Жизнь подруг течет размеренно и спокойно, пока Женя не попадает в беду по нелепой случайности.

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Девушку обвиняют в валютных махинациях. За дело берется генеральский сын, капитан милиции Иван Скрипник. Когда-то Женя его отвергла, и избалованный молодой человек, пользуясь служебным положением, шантажирует девушку. Он требует секс взамен на свободу. В этот раз справедливость торжествует — невиновную отпускают на свободу.

Но конфликт между героями обостряется, и Скрипник требует свидание у Жени теперь уже в обмен на свободу ее друга Шурика. Шурик защищал героиню в уличной потасовке, ударил сержанта и тоже попал в изолятор. Ему грозит срок.

Когда девушка отвергает его вновь, месть набирает обороты. Скрипник решается заманить девушку на дачу и взять силой. А на утро, после дачной вечеринки злодея находят мертвым, и подозрения падают на Женю Виноградову.

Кто убил Скрипника?

Среди главных героев, кому генеральский сын был врагом, подруга Жени Виноградовой Оля, поклонник главной героини и соперник Скрипника Шурик, родители девушки и сержант Ковалев, над которым Скрипник в силу своего положения издевался.

Женя, как главная героиня, точно не может быть убийцей. Ее родители тоже вряд ли могли знать, что их дочь отправилась на дачу к Скрипнику. Более того, они не были в курсе всех подробностей их отношений.

Оля в момент убийства была достаточно пьяна. Хотя мотив у нее был. Девушка сильно расстроилась из-за проблем в семье, она влюблена в Шурика, который к ней безразличен, но готова защищать его любой ценой. Поэтому девушка могла на эмоциях совершить преступление.

Второй подозреваемый — сам Шурик. За некоторое время до смерти Скрипник позвонил в отделение милиции и распорядился отпустить задержанного. Шурик знал, что у его соперника грязные мысли по отношению к Жене Виноградовой и точно был готов на все, чтобы защитить ее честь. Он мог разузнать, где находятся его подруги, приехать на дачу и, пока все пьяны, совершить преступление.

Еще один возможный убийца — сержант Ковалев. Вероятно, именно ему позвонил Скрипник и в грубой форме потребовал освободить Шурика. Для Ковалева это могло стать последней каплей в бесчинстве генеральского сынка. Он мог знать, где находится его враг, незаметно пробраться в дом и убить антигероя.

В течение всех 16 серий сюжет подводит зрителя то к одной, то к другой версии. Но подсказки, кто же настоящий убийца, есть уже в самом начале.

Сериал «Несмотря ни на что» выходит в 21.20 на канале «Россия 1» с понедельника по четверг по две серии в день.