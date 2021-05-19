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Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды

Источник:
РИА Новости
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Очертания айсберга А-76 и его сравнение с островом Майорка
Очертания айсберга А-76 и его сравнение с островом Майорка
Фото: © Copernicus Sentinel data (2021), processed by ESA

Самый большой в мире айсберг откололся от Антарктиды, следует из данных, полученных со спутника наблюдения Земли Sentinel-1, сообщает Европейское космическое агентство (ЕКА).

Площадь льдины достигает примерно 4320 квадратных километров. Это чуть больше испанского острова Майорка, приводит РИА Новости сообщение EKA.

Ученые отметили, что айсберг, получивший обозначение А-76, имеет длину 170 километров и ширину 25 километров. Он откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде и сейчас находится в море Уэдделла.

Предыдущий рекорд зафиксировали на отметке 3880 квадратных километров. Асйсберг под название А-32А также находится в море Уэдделла.

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