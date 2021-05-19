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Жилые дома загорелись в поселке Иркутской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © МЧС России

Сотрудники МЧС ликвидируют крупный пожар в поселке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области. Горят 17 домов, из которых 13 нежилых и четыре жилых дома, погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Тушение осложняется порывами ветра. В профилактических целях в населенном пункте отключена электроэнергия. Из-за отсутствия дорожного сообщения с населенным пунктом и паромной переправы к месту пожара из областного центра вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с аэромобильной группировкой спасателей ГУ МЧС России.

К борьбе с огнем привлекли местную добровольную пожарную команду с водовозкой и тяжелой техникой, а также 35 человек местного населения. Из Заморского муниципального образования, находящегося в 30 километрах от Дальнего, направлена добровольная пожарная дружина с техникой.

Поселок расположен на берегу реки Илим, в 118 километрах от районного центра. Там проживает 68 человек. Всего в населенном пункте 48 домов, из них 35 жилых и 13 нежилых.

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Иркутск #Стихии #ЧП
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