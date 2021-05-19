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Победы и поражения: вся история российского хоккея

Источник:
Sibnet.ru
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Сборная России — одна из команд «большой хоккейной шестерки», в активе которой 13 медалей чемпионатов мира и четыре олимпийские. В нашей инфографике — вся история взлетов и падений за почти 30 лет.

Сборная России «родилась» в 1992 году. В наследство от легендарной сборной СССР, преемницей которой она стала, команде достались 22 победы на чемпионатах мира и семь побед на Олимпийских играх. Поэтому до сих пор Россия — лидер по количеству побед на крупнейших международных турнирах.

Самая крупная победа команды — счет 12:3 в игре с Великобританией в 1994 году. А на чемпионате мира в 2019 году «Красная машина» разгромила команду Италии со счетом 10:0. Такое же количество шайб российские хоккеисты забрасывали командам Казахстана, Дании и Италии. Самые крупные поражения — 7:1 от Финляндии и Чехии в 1997 году.

Больше всего матчей за сборную провел Илья Ковальчук — 123. Он же пока является лучшим бомбардиром и лучшим снайпером.

Сборная России — лидер по длительности победной серии на чемпионатах мира. Это 27 матчей без поражений, начиная с матча за 3-е место на чемпионате мира 2007 и заканчивая финалом чемпионата мира 2010. 

В 2021 году российские хоккеисты установили историческое достижение в Евротуре — они одержали десять побед подряд в рамках турнира.

В рейтинге ИИХФ на май 2021 года сборная России находится на втором месте.

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