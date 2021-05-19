Установлен абсолютный рекорд по выдаче кредитов наличными

Выдачи кредитов наличными, по данным Объединенного кредитного бюро, в апреле установили абсолютный рекорд – банки дали россиянам 1,67 миллиона кредитов.

Количество выданных кредитов в 2,7 раза больше, чем в апреле прошлого года. За первые четыре месяца года россияне получили 5,7 миллиона кредитов наличными – это на 30% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

«Это абсолютный рекорд выдач в этом сегменте за всю историю российского банковского сектора», – прокомментировал гендиректор бюро Артур Александрович.

Среди 30 регионов, лидирующих по количеству кредитов наличными, наибольший рост выдач за январь-апрель был в Татарстане, Иркутской области и Башкортостане.

Среди сибирских регионов, где выдали больше всего кредитов, в список также попали Красноярский край, Кузбасс, Новосибирская область, Алтайский край и Омская область.