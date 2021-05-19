Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Депутаты единогласно проголосовали за денонсацию ДОН. 2 июня это решение предстоит утвердить Совету Федерации, после чего документ ляжет на подпись президенту Владимиру Путину.

Через шесть месяцев после утверждения денонсации главой государства Россия выйдет из Договора. Договор по открытому небу был подписан в 1992 году, его ратифицировали 32 страны. Соглашение предусматривает проведение наблюдательных полетов над территорией других стран для аэрофотосъемки.

В мае прошлого года США обвинили Россию в нарушении ДОН и объявили, что выходят из соглашения. После этого в Москве сообщили, что денонсируют Договор, поскольку другие страны-участники не могут гарантировать непередачу полученных ими сведений Вашингтону.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны. Он позволял странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах друг друга. США 22 ноября вышли из договора. Россия пытается сохранить договоренности с европейскими странами.