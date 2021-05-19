НАВЕРХ
Чемпионат мира по хоккею 2021
21 мая — 06 июня
Латвия: Рига
Генеральный спонсор
Прямые поставки мототехники
с аукционов Японии и США
Турнирная таблица Календарь и результаты Конкурс прогнозов Новости

Российский флаг развесят на улицах во время ЧМ по хоккею

Источник:
Sibnet.ru
149 1
Фото: © Федерация хоккея России

Российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею, но его не будет на аренах из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда не имеют права выступать на крупных международных соревнованиях со своими флагом и гимном. Ограничение продлится до 16 декабря 2022 года.

«Запрет на использование флага касается только места проведения турнира — в арене флага РФ не будет. При этом в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему выделено место», — пишет портал Delfi со ссылкой на Рижскую думу.

Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам.

Еще по теме
Эксперт рассказал, как решить проблему с центрами в сборной России
Чемпионат начинается: чего ждать от «Красной машины»?
«В пузыре»: как живут российские хоккеисты на ЧМ-2021
Стали известны сочетания звеньев сборной России на ЧМ
смотреть все
Хоккей 2021 #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • автодик1
  • автодик2
  • автодик3
  • автодик4
  • автодик5
  • автодик6
Новости Сибири
СК проверит массовое отравление в Хакасии
Жилые дома загорелись в поселке Иркутской области
Установлен абсолютный рекорд по выдаче кредитов наличными
Издевавшаяся над ребенком омичка отправится в колонию
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Обсуждение (1)
ЧМ-2021
Ближайшие матчи
21 мая 16:15
(МСК)
Россия
Чехия
21 мая 16:15
(МСК)
Германия
Италия
Весь календарь
КОНКУРС ПРОГНОЗОВ
СДЕЛАТЬ ПРОГНОЗ
О самом главном
Английский с пеленок: когда начинать учить иностранный
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Пить правильно: как бокал меняет вкус алкоголя
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Любовная переписка: как очаровать в онлайн-общении
Пять антитрендов косметологии: как дамы портят внешность
Все статьи
Мультимедиа
Кто поедет на ЧМ: состав хоккейной сборной России
Самые необычные машины КамАЗа за 45 лет. ФОТО
Штрих-код: как расшифровать и проверить производителя
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Uynachalnica

О каких выборах речь? Все уже давно назначены, и заменены будут только по случаю смерти, или попадания...

aevaev

Категорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Uynachalnica

И одной то, даже половины не провакцинировали...
Sibnet.Ru