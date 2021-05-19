Российский флаг развесят на улицах во время ЧМ по хоккею

Российский триколор используют при уличном оформлении Риги к чемпионату мира по хоккею, но его не будет на аренах из-за санкций Всемирного антидопингового агентства.

Российские спортсмены по решению Спортивного арбитражного суда не имеют права выступать на крупных международных соревнованиях со своими флагом и гимном. Ограничение продлится до 16 декабря 2022 года.

«Запрет на использование флага касается только места проведения турнира — в арене флага РФ не будет. При этом в посвященном чемпионату мира уличном оформлении Риги ему выделено место», — пишет портал Delfi со ссылкой на Рижскую думу.

Самоуправление подчеркнуло, что при украшении города согласовывает свои действия с организаторами ЧМ-2021, поэтому все действия соответствуют правилам.