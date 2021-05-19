Ногу Билана перепутали с половым органом

Дима Билан опубликовал фотографию со съемок клипа «Она моя». На черно-белом снимке певец полностью обнажен. Подписчики артиста увидели на фото интимную часть тела.

На фотографии Билан стоит в профиль, он без одежды и с двумя бокалами в руках. Правую ногу артиста перекрывает размыты предмет на переднем плане. От этого складывается иллюзия, что на снимке виден половой орган.

Подписчики Димы Билана, увидев фотографию, не поверили, что артист мог опубликовать настолько откровенный кадр. Они попробовали добавить яркости снимку, чтобы разобрать, что же на нем изображено.

В итоге откровенность Билана развеселила его поклонников и вызвала бурный интерес к новому клипу, который снял режиссер Константин Богомолов. По сюжету герой вспоминает свою историю любви и занимается сексом с любимой женщиной.