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Издевавшаяся над ребенком омичка отправится в колонию

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © СУ СКР по Омской области

Жительница Омской области с четырьмя классами образования отправится в колонию за издевательства над своим маленьким ребенком, сообщило СУ СКР по региону.

Следствие и суд установили, что 31-летняя мать с четырьмя классами образования с первого месяца жизни и до полутора лет малыша жестоко обращалась с ним, «не заботилась о нем, не ухаживала, не обращалась за медицинской помощью в случаях необходимости, систематически оставляла малолетнего на длительное время одного».

В результате действий матери пострадало здоровье ребенка, также он отстает в развитии. Омичка била малыша, с силой бросала на деревянную кроватку, уронила на пол, когда укачивала. После этого ребенок сломал ногу.

«Уже в больнице обвиняемая нанесла сыну повреждение желудочным зондом в области слизистой оболочки полости рта, с силой заталкивая мальчику зонд в рот», – сказано в сообщении следствия.

Силовики настояли на том, чтобы омичку лишили родительских прав. Ребенка передали под опеку, его жизни и здоровью больше ничего не угрожает. Суд приговорил его мать к четырем с половиной годам колонии общего режима.

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Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

Uynachalnica

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