Российский «опустошитель» вооружили ракетами нового поколения

Новейший ударный вертолет Ми-28НМ (по классификации НАТО, Havoc — «опустошитель») получил управляемое и неуправляемое ракетное оружие нового поколения, сообщил главный конструктор Национального центра вертолетостроения им. М. Л. Миля и Н. И. Камова Виталий Щербина.

«В состав комплекса авиационного вооружения Ми-28НМ включены круглосуточные управляемые ракеты нового поколения, в том числе и многоцелевые, позволяющие поражать цели, не входя в зону эффективного применения ПВО противника, неуправляемые ракеты нового поколения, обладающие большей номенклатурой применения и повышенным могуществом, а также бомбовое вооружение различного калибра» — сказал он.

По его словам, боевую эффективность Ми-28НМ также существенно повышает встраивание винтокрылой машины в единое информационно-разведывательное цифровое пространство на поле боя.

«Вертолеты являются элементом разведывательно-ударного контура и способны в автоматизированном режиме получать актуальную информацию о противнике и условиях ведения боевых действий в заданном районе с использованием информационных сетей от средств разведки, в том числе и беспилотных», — пояснил Щербина.

Ми-28НМ — модернизированный вариант Ми-28Н. Вертолет оборудован двойным комплектом управления. В отличие от Ми-28Н, где оператор в передней кабине ограничен в возможностях пилотирования, новой машиной можно полноценно управлять из любой кабины.

Вертолет получил надвтулочную РЛС, новый прицельно-пилотажно-навигационный комплекс и усовершенствованную радиолокационную станцию.