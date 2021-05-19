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Мастера в Туве вырезали из дерева воинов и ханов. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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«Праздник топора» прошел в Туве, 15 мастеров вырезали из дерева скульптуры воинов, ханов и сказителей, лучшие из них получили денежные призы, сообщает Национальный музей Республики Тыва.

«Эти работы никуда не исчезнут, они будут выставлены и в экспозиции нашего музея, а четыре работы будут переданы мэрии Кызыла, они украсят городские парки и скверы», — сказал на закрытии конкурс директор Национального музея РТ Бичелдей Каадыр-оол.

Победителем конкурса стал Очур Аракчаа со скульптурой «Дух воина Субедея», он получил 60 тысяч рублей. В композиционно очень сложной скульптуре автор сумел отразить дух самого успешного полководца Чингисхана. 


На втором месте оказался Монгуш Артыш, скульптура «Танец воина» , он получит 50 тысяч рублей. На третьем — Дупчур Александр, скульптура «Тыва эки турачы», он получит 30 тысяч рублей. Другие участники получили более скромное вознаграждение или призы от спонсоров.

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Республика Тува #Искусство
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