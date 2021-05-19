Заступившийся за дочь отец поставил ребенка на колени и плюнул в лицо

Следователи в Новосибирске проверят информацию о том, что отец школьницы из-за конфликта во дворе поставил другого ребенка на колени и плюнул ему в лицо.

СУ СКР по Новосибирской области во вторник начало доследственную проверку сообщений СМИ о том, что в начале мая на улице Лежена местный житель поставил 11-летнего мальчика на колени и плюнул в него.

«Известно, что таким образом мужчина хотел наказать "обидчика" своей дочери. Однако, по предварительным данным, мальчик ее вовсе не обижал. Данный инцидент произошел на глазах других детей. Ребенок не мог противиться взрослому человеку, поэтому выполнил все его требования», – сказано в сообщении следствия.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка, в рамках которой сотрудники ведомства выяснят обстоятельства случившегося.