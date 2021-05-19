Дима Билан занялся сексом в новом клипе на песню «Она моя»

Певец Дима Билан выпустил клип на песню «Она моя», в новом видео есть откровенная сцена, где герой занимается сексом со своей женой.

Клип «Она моя» снял режиссер Константин Богомолов, оператор — Владислав Опельянц. Главные роли исполнили сам Дима Билан, а его любимую женщину — актриса Екатерина Давыдова.

«Константин Богомолов и Влад Опельянц создали мини-фильм, в котором переплетаются реальная жизнь и кино, прошлое и настоящее, мужское и женское, любовь и обязательства, власть и чувства. 360 мгновений... в которых любовь и целая жизнь в воспоминаниях о ней», — говорится в описании клипа.