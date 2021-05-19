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Пыльная буря накрыла Чуйский тракт на Алтае

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Пыльная буря обрушилась на Алтайский край и накрыла трассу Бийск – Барнаул, водителям пришлось съехать с дороги, чтобы переждать стихию.

Видео с пыльной бурей распространяется в социальных сетях. При этом подписчики напоминают друг другу, что ранее синоптики обещали грозы, однако после несущественных осадков разразилась именно пыльная буря.

Теперь жителей региона предупреждают о грядущих заморозках до минус трех градусов, которые прогнозируются на 20-22 мая.

Весенний период для всех регионов, отмечает МЧС края, отличаются неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление – похолоданием и заморозками.


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Жизнь #Гео
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