Пыльная буря накрыла Чуйский тракт на Алтае

Фото: © кадр из видео
Пыльная буря обрушилась на Алтайский край и накрыла трассу Бийск – Барнаул, водителям пришлось съехать с дороги, чтобы переждать стихию.
Видео с пыльной бурей распространяется в социальных сетях. При этом подписчики напоминают друг другу, что ранее синоптики обещали грозы, однако после несущественных осадков разразилась именно пыльная буря.
Теперь жителей региона предупреждают о грядущих заморозках до минус трех градусов, которые прогнозируются на 20-22 мая.
Весенний период для всех регионов, отмечает МЧС края, отличаются неустойчивой погодой. Дождливые дни сменяются ветреными, потепление – похолоданием и заморозками.
UynachalnicaО каких выборах речь? Все уже давно назначены, и заменены будут только по случаю смерти, или попадания...
aevaevКатегорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...
UynachalnicaИ одной то, даже половины не провакцинировали...
Alex468этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)