Сибиряки готовы потратить месячную зарплату на детский отдых

Жители Новосибирска рассказали, что планируют потратить на отдых своих детей в лагерях более 30 тысяч рублей, то есть среднюю месячную зарплату.

Опрос среди 2 тысяч родителей школьников о том, сколько россияне потратят на детский отдых, провели специалисты сервиса «Зарплата.ру». В лагеря поедут дети лишь 31% опрошенных. Более 40% школьников летом останутся дома, остальные будут отдыхать в деревне, на даче или в поездках с родителями.

«В среднем родителям, решившим оплатить детям путевку в лагерь, пришлось потратить более 30 тысяч рублей. Таким образом, летом этого года детский отдых обойдется гражданам примерно в одну среднюю российскую зарплату», – сказано в сообщении.

В Новосибирске средняя стоимость детского отдыха в лагере, согласно данным опроса, составила 31 тысячу рублей.