Школьников и студентов эвакуировали в Новосибирске

Школу и вуз эвакуировали в Новосибирске в среду утром, проводится проверка о минировании учреждений образования.

Об эвакуации НГТУ и школы №41 сообщили в среду пользователей соцсетей. Учеников и педсостав вывели на улицу. Антитеррористическая комиссия Новосибирской области подтвердила факт сообщений о минировании учреждений.

«При поступлении таких сообщений проводятся регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств. Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению отправителей сообщений», – сказано в сообщении АТК.

Это уже не первая волна «минирования» образовательных учреждений в Новосибирске за последнее время. В конце апреля сообщения о бомбах поступали в школы и детсады.