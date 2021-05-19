Получение прописки упростят с 2022 года

Регистрация по месту жительства или по месту временного пребывания станет проще, так как эти услуги переводят в электронный формат, сообщила пресс-служба правительства России.

Изменения вступят в силу с 1 июля 2022 года. Для получения прописки будет достаточно посетить регистрирующий орган всего один раз. Такая возможность появится у тех, кто подал заявление о регистрации через портал «Госуслуги». После обработки запроса гражданину останется только проставить отметку о регистрации в паспорт.

Оформить временную регистрацию можно будет полностью дистанционно. Постановление, в частности, фиксирует, что заявитель имеет право получить свидетельство по почте без посещения органов учёта. Эта услуга также будет доступна на едином портале.

Документ устанавливает, что услуги по регистрации должны предоставляться на основе принципа экстерриториальности. То есть граждане смогут выбрать любой орган учета в пределах городского округа или муниципального района, в случае с городами федерального значения — любое профильное подразделение на их территории.