Новосибирцы создали сервис прогноза аварий на системах отопления

Команда проекта Shtuka разработала сервис, который в онлайн-режиме отслеживает состояние систем отопления, что несет огромный экономический эффект бюджетным учреждениям, сообщает пресс-служба Академпарка.

«Однажды мы боролись с потопом подвала в школе, где располагался пищевой комбинат и обеденный зал для учеников. Естественно, последствия для учреждения были плачевными. И это не только проверки санэпидемстанции и затратный ремонт, а главное – срыв учебного процесса», — сказал руководитель компании «Экотерм» Виталий Кочев.

Специалисты разработали специальные датчики, которые контролируют такие физические величины как давление, температура, скорость потока в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Датчик подключен к сервису через интернет, обновляя показания каждые пять минут.

Как только параметры выходят за пределы, формируется сигнал аварии и оповещает о произошедшем событии обслуживающий персонал и ответственных лиц. Всю историю изменений состояния системы можно увидеть на сайте или через приложение iOS и Android.

Компания смонтировала и протестировала систему в одной из школ Новосибирска. Опыт оказался настолько удачным, что системы были растиражированы по другим образовательным учреждениям.