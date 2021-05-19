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Новосибирцы создали сервис прогноза аварий на системах отопления

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Академпарк

Команда проекта Shtuka разработала сервис, который в онлайн-режиме отслеживает состояние систем отопления, что несет огромный экономический эффект бюджетным учреждениям, сообщает пресс-служба Академпарка.

«Однажды мы боролись с потопом подвала в школе, где располагался пищевой комбинат и обеденный зал для учеников. Естественно, последствия для учреждения были плачевными. И это не только проверки санэпидемстанции и затратный ремонт, а главное – срыв учебного процесса», — сказал руководитель компании «Экотерм» Виталий Кочев.

Специалисты разработали специальные датчики, которые контролируют такие физические величины как давление, температура, скорость потока в системах отопления, водоснабжения, вентиляции и канализации. Датчик подключен к сервису через интернет, обновляя показания каждые пять минут.

Как только параметры выходят за пределы, формируется сигнал аварии и оповещает о произошедшем событии обслуживающий персонал и ответственных лиц. Всю историю изменений состояния системы можно увидеть на сайте или через приложение iOS и Android.

Компания смонтировала и протестировала систему в одной из школ Новосибирска. Опыт оказался настолько удачным, что системы были растиражированы по другим образовательным учреждениям.

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