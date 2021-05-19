Омским школьницам вынесли приговор за сбыт наркотиков

Две школьницы и двое студентов в Омске заслушали приговор за распространение наркотиков, сообщило СУ СКР по Омской области в среду.

«По данным следствия, в 2019 году две 16-летние школьницы совместно с 19-летней знакомой и 20-летним парнем – учащимися колледжа неоднократно приобретали через Интернет-магазин наркотические средства, расфасовывали и сбывали через тайники-закладки и Интернет», – говорится в сообщении.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Девушек и парня арестовали, свою вину они так и не признали. Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы в колониях на срок от двух до семи лет.