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Омским школьницам вынесли приговор за сбыт наркотиков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Две школьницы и двое студентов в Омске заслушали приговор за распространение наркотиков, сообщило СУ СКР по Омской области в среду.

«По данным следствия, в 2019 году две 16-летние школьницы совместно с 19-летней знакомой и 20-летним парнем – учащимися колледжа неоднократно приобретали через Интернет-магазин наркотические средства, расфасовывали и сбывали через тайники-закладки и Интернет», – говорится в сообщении.

Преступную деятельность пресекли сотрудники ФСБ. Девушек и парня арестовали, свою вину они так и не признали. Суд назначил обвиняемым наказание в виде лишения свободы в колониях на срок от двух до семи лет.

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