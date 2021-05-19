Убивший семью соседей красноярец получил пожизненный срок

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы за убийство женщины, пожилого мужчины и девятилетней девочки без всякой причины, дело рассматривали присяжные.

По версии следствия, 32-летний мужчина после просмотра в интернете видеоматериалов со сценами насилия пошел к соседям на улице Щорса. Дверь ему открыла 47-летняя женщина, после чего злоумышленник напал на нее, и зарезал. Также он зарезал находящихся в квартире 75-летнего мужчину и девятилетнюю девочку.

Суд приговорил мужчину к пожизненному лишению свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал с обвиняемого компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей и расходы на погребение.