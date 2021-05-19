Юноша из Бурятии готовил стрельбу и взрывы в техникуме

Суд в Бурятии вынес приговор 20-летнему жителю республики, который готовился взорвать техникум, а также расстрелять преподавателей и студентов, сообщило региональное СУ СК России.

По данным суда и следствия, с ноября 2018 года молодой человек, насмотревшись в Сети новостей и видео о массовых убийствах в учебных заведениях, решил устроить взрывы и стрельбу в городском техникуме.

В течение 2019 года он искал информацию о создании самодельной взрывчатки, достал необходимые компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств. К делу он подошел серьезно и сначала испытывал созданное. Во время одного из таких подрывов парень уничтожил пустующий жилой дом в селе.

Он не хотел идти в техникум в одиночку и предложил трем знакомым вместе совершить преступление, но получил отказ. Это не остановило молодого человека. Он подал документы в техникум, надеясь поступить туда и получить доступ в здание. Юноша приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва.

Трагедии не случилось. Юношу вовремя вычислили и задержали сотрудники ФСБ и МВД Бурятии. Во время следствия его отправили на психиатрическую экспертизу. Специалисты признали его вменяемым.

Суд признал молодого человека виновным по 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств), 222.1 УК РФ (незаконное хранение и ношение взрывных устройств), 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва) 30 и 105 УК РФ (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным). Его приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима.