SWIFT заявил ЦБ об отсутствии рисков отключения России

Международная платежная система SWIFT официально заявила, что будет работать в России в штатном режиме и никаких рисков отключения страны от системы пока нет, сообщила зампредседателя ЦБ Ольга Скоробогатова, выступая в Госдуме.

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT и непосредственно со штаб-квартирой и московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — приводит ТАСС слова Скоробогатовой.

Она отметила, что даже в случае отключения РФ от SWIFT межбанковские переводы можно будет перевести на российский аналог — систему передачи финансовых сообщений (СПФС).

Тема возможного отключения России от SWIFT возникла еще в 2014 году после первых антироссийских санкций и до сих пор активно обсуждается. Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к отключению РФ от международной платежной системы SWIFT в случае «вторжения на Украину».