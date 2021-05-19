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Социологи указали на главные причины стресса россиян

Источник:
РБК
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Фото: © Sibnet.ru

Уровень стресса у россиян в 2021 году по сравнению с предыдущим годом снизился, но остался довольно высоким. Россиян больше тревожат экономические проблемы, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

По сравнению с прошлым годом количество россиян, испытывавших стресс, снизилось. Если в пандемийном 2020 году о стрессе говорили 79% опрошенных, то в начале 2021 года утвердительно на вопрос о стрессе ответили 55% респондентов, приводит РБК результаты исследования.

Как и в прошлом году, больший уровень тревожности проявили женщины, но их разрыв с мужчинами уменьшился. В 2020 году о пережитом стрессе заявили 72% мужчин и 84% женщин соответственно, а в этом году 51% мужчин и 56% женщин.

«Текущая реакция россиян вполне объяснима — наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию», — сказал президент «Ромир» Андрей Милехин.

Причем сильнее подвержены стрессу россияне до 40 лет — 61%, а люди старшего возраста беспокоятся меньше и в категории от 51 до 74 лет уровень стресса падает до 42%.

Больше всего россиян беспокоят инфляция и рост цен (62%), низкие зарплаты (56%), кризис в экономике (30%), рост безработицы (27%), социальное расслоение (25%).

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