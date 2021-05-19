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Суд в Приангарье приговорил к реальному сроку начальника лесничества

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Free-Photos / Pixabay License

Суд в Иркутской области признал виновным бывшего начальника отдела регионального агентства лесного хозяйства Усть-Удинского лесничества Юрия Титова в превышении должностных полномочий, повлекшим миллионный ущерб для государства.

Суд установил, что летом 2013 года сотрудники отдела провели проверку санитарного состояния леса. Специалисты пришли к выводу, что деревья здоровы и вырубать их не нужно. О выводах доложили Титову, сообщило региональное СУ СК России.

Но начальник стал требовать от специалистов, чтобы они подписали акты, где указали бы, что деревья поражены болезнями и вредителями и нуждаются в сплошной рубке на площади 120 гектаров. Члены комиссии отказались выполнить требование руководителя.

Тогда Титов включил в состав комиссии сотрудников, которые обследование не проводили и на лесные участки не выезжали. Он потребовал от них подписать акты с недостоверными сведениями. И сотрудники подчинились.

Осенью 2013 года на основании этих документов предприниматели вырубили деревья на площади 83 гектаров. Ущерб лесному фонду России оценили в 13 миллионов рублей.

Суд признал Титова виновным по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий). Ближайшие 4,5 года он проведет в колонии.

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