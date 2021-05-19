Перцовый баллончик отправил 11 школьников в Новокузнецке в больницу

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Одиннадцать школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом, по предварительной информации, кто-то распылил перцовый баллончик, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.
ЧП произошло в школе №26 в среду. Одиннадцать школьников были госпитализированы с легким отравлением.
По предварительным данным МВД, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В обстоятельствах также разбираются сотрудники регионального Следственного управления СКР.
UynachalnicaО каких выборах речь? Все уже давно назначены, и заменены будут только по случаю смерти, или попадания...
aevaevКатегорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...
UynachalnicaИ одной то, даже половины не провакцинировали...
Alex468этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)