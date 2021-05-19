Перцовый баллончик отправил 11 школьников в Новокузнецке в больницу

Одиннадцать школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом, по предварительной информации, кто-то распылил перцовый баллончик, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ЧП произошло в школе №26 в среду. Одиннадцать школьников были госпитализированы с легким отравлением.

По предварительным данным МВД, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В обстоятельствах также разбираются сотрудники регионального Следственного управления СКР.