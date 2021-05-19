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Перцовый баллончик отправил 11 школьников в Новокузнецке в больницу

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Одиннадцать школьников в Новокузнецке отравились неизвестным газом, по предварительной информации, кто-то распылил перцовый баллончик, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

ЧП произошло в школе №26 в среду. Одиннадцать школьников были госпитализированы с легким отравлением.

По предварительным данным МВД, в одном из помещений школы распылили перцовый баллончик.

Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. В обстоятельствах также разбираются сотрудники регионального Следственного управления СКР.

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Кузбасс #ЧП #Происшествия
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этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)
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