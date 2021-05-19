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#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт перечислил профессии под угрозой исчезновения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Самые популярные массовые профессии в России могут исчезнуть через 10 лет из-за автоматизации. Специалистам, которые сейчас работают в ряде сфер стоит задуматься о следующем шаге, сообщил Sibnet.ru руководитель по развитию «Авито Работы» Дмитрий Пучков.

По статистке, самая популярная профессия в России среди «синих воротничков» — водитель. Их в стране около 7 миллионов. Следующие по популярности профессии — кассиры и продавцы, их в стране 5 миллионов, рассказал в интервью Sibnet.ru Пучков.

«Нас все пугают роботами, автоматизацией, что водителей больше не будет и кассиров больше не будет. И это правда. У меня у самого открылся в доме магазин, где из шести касс четыре — это кассы самообслуживания. Где сам сканируешь штрих-код, сам платишь и никого не зовешь. Беспилотные машины уже ездят по улицам Москвы», — сказал он.

А так как продавцы и водители — сейчас самые востребованные профессии в России то под угрозой потенциального исчезновения окажется 12 миллионов рабочих мест. По словам руководителя направления, если специалист сейчас находится в перечне этих специальностей, есть смысл подумать о следующем шаге и осваивать новые навыки.

Тема: Делаем карьеру
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Экономика #Рынок труда
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Uynachalnica

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aevaev

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Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)
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