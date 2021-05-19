HBO приобрела права на показ фильма «Маша»

Телесеть HBO купила права на показ фильма «Маша», сообщила пресс-служба 1-2-3 Production. Криминальную драму покажут на американском канале в октябре.

Сценаристом и режиссером фильма «Маша» стала Анастасия Пальчикова. Главную героиню в детстве и взрослой жизни сыграли Полина Гухман и Анна Чиповская.Картина была удостоена награды в номинации «Лучший дебют» на фестивале «Кинотавр-2020».

По сюжету 13-летняя Маша растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины. Она мечтает выступать на сцене и выйти замуж за Сережу. Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши — лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой.

«Маша» была продана для показа HBO Central Europe, в пакет которого входят каналы премиум класса, включая флагманский HBO, HBO2, HBO3, Cinemax и Cinemax2, передают «Ведомости» слова пресс-службы. Сумму сделки от продажи фильма HBO представитель 1-2-3 Production не раскрывают.