Паводок дошел до домов в Красноярском крае. ФОТО

Резкий подъем воды произошел в Ермаковском районе Красноярского края, подтоплены 64 приусадебных участков, к девяти домам вода подошла к фундаментам, сообщает ГУ МЧС по региону.

Из-за обильных дождей на реке Оя в районе пункта Ермаковское и реке Кебеж пункта Григорьевка Ермаковского района поднялась. В ближайшие двое суток в этих поселениях возможно достижение опасных отметок уровня воды.

В Енисейском, Ермаковском, Ирбейском, Шушинском районах отмечается подтопление 64 приусадебных участков. К девяти домам вода подошла к фундаменту. В случае необходимости эвакуации населения подготовлены стационарные пункты временного размещения.

В Богучанском, Каратузском, Ирбейском районах наблюдаются переливы участков автодорог, движения там ограничены. Ограничено движение на автодорогах Богучаны – Бедоба, Каратузское – Старая Копь, Ильино-Посадное – Минушка.