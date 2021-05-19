НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Три человека погибли в горящем доме в Новосибирске

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Фото: © Sibnet.ru

Две женщины и мужчина погибли во время пожара в доме в Новосибирске в среду. Следственный комитет устанавливает личности погибших, сообщило региональное ведомство.

В среду ночью на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Спасатели обнаружили в заднии тела двух женщин и мужчины. Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным МЧС России, в 2020 году произошло более 439 тысяч пожаров, где погибло более 8 тысяч человек. Основными причинами возгорания в жилых домах стали неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электропроводки.

Еще по теме
Паводок дошел до домов в Красноярском крае. ФОТО
Скандальное дело канских подростков передали в суд
Мать снятой с окна малышки в Омске объяснила, почему оставила ее
Землетрясение произошло в Красноярском крае
смотреть все
Новосибирск #Происшествия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Суд в Бурятии вынес приговор водителю за помощь киллеру из ОПГ
Огромный град и шквалистый ветер обрушились на Омск. ВИДЕО
Паводок дошел до домов в Красноярском крае. ФОТО
Три человека погибли в горящем доме в Новосибирске
Самое популярное
Манижа поднялась в обновленном прогнозе букмекеров на Евровидении
Определилась тройка фаворитов Евровидения-2021
Интерес сибирской молодежи к опасному контенту вырос вдвое
Пашинян запросил у Путина военную помощь
Обсуждение (0)
Картина дня
Определена дата и место первой встречи Лаврова и Блинкена
США откажутся от санкций против оператора «Северного потока — 2»
Манижа прошла в финал Евровидения
Финансист оценил вероятность резкого взлета курса рубля
Мультимедиа
В ночных огнях Новосибирска: первая репетиция парада
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Путин и вездеход. ФОТО
Дозы радиации: где облучается городской житель
Самое обсуждаемое
32
Путин назвал Украину «анти-Россией»
30
Россия столкнулась с дефицитом древесины
23
Чубайс назвал причину своей ненависти к советской власти
21
Пашинян запросил у Путина военную помощь
20
ЕС призвал Россию отказаться от списка недружественных стран
Sibnet.Ru