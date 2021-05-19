Три человека погибли в горящем доме в Новосибирске

Две женщины и мужчина погибли во время пожара в доме в Новосибирске в среду. Следственный комитет устанавливает личности погибших, сообщило региональное ведомство.

В среду ночью на улице Фасадная Ленинского района города Новосибирска произошел пожар в двухэтажном многоквартирном доме. Спасатели обнаружили в заднии тела двух женщин и мужчины. Данные о личности и возрасте погибших устанавливаются.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По данным МЧС России, в 2020 году произошло более 439 тысяч пожаров, где погибло более 8 тысяч человек. Основными причинами возгорания в жилых домах стали неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электропроводки.