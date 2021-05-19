«Сбер» перечислил три главные технологии будущего

Важнейшими технологиями будущего станут облачные системы, мультимодальные виртуальные ассистенты и искусственный интеллект, заявил исполнительный вице-президент, главный технологический директор группы «Сбер» Давид Рафаловский.

«Первая технология — облачная, она уже существует, но российский рынок пока отстает от ее применения, по сравнению с азиатским, европейским и американским рынками. Здесь вопрос не в наличии технологии, а в скепсисе. Мы сейчас как раз находимся на этой стадии», — сказал РИА Новости Рафаловский.

По его словам, массовое внедрение облачных технологий радикально изменит экономику. Облачный бизнес в России растет довольно быстро, однако пока уровень его проникновения низкий: по разным оценкам, лишь 15-30% российских компаний использует эту технологию в существенном объеме в своей работе.

«Вторая технология – это мультимодальные виртуальные ассистенты. Я уверен, пользователи захотят их использовать во всех процессах. Третья технология — искусственный интеллект, она уже есть, но мы пока находимся в начале пути», — заключил Рафаловский.