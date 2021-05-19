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Финансист оценил вероятность резкого взлета курса рубля

Источник:
«Прайм»
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Фото: © Sibnet.ru

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден и не вмешается геополитика, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», — сказал Маслов агентству «Прайм».

По его словам, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов.

Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится, заключил Маслов.

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aevaev

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Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

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