Финансист оценил вероятность резкого взлета курса рубля

Укрепление рубля до значений 2019 года возможно к концу текущего года или к началу 2022-го, если коронавирус будет побежден и не вмешается геополитика, считает аналитик ГК «ФИНАМ» Андрей Маслов.

«Разговоры о возвращении рубля к прежним историческим рубежам идут с 2014 года и происходят каждый раз, как курс рубля пробивает вверх очередной уровень сопротивления», — сказал Маслов агентству «Прайм».

По его словам, рубль оказался уязвим даже среди развивающихся валют из-за негативного информационного фона вокруг России, который нагнетает неопределенность и страхи среди инвесторов.

Факторами риска остается вероятное отключение России от SWIFT и ограничение инвестиций во вторичный российской госдолг. А вот на изменение цен на нефть рубль реагирует аналогично подобным валютам — если спрос восстановится к концу года, он также укрепится, заключил Маслов.