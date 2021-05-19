США откажутся от санкций против оператора «Северного потока — 2»

Администрация президента США Джо Байдена откажется от санкций против компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Nord Stream 2 AG, сообщают источники, близкие к Белому дому.

В ближайшее время Госдеп направит конгрессу обязательный отчет с перечислением организаций, участвующих в строительстве газопровода, которые «заслуживают» санкций. Новые ограничения могут коснуться нескольких российских морских судов, рассказали источники изданию Axios.

При этом американское внешнеполитическое ведомство «с учетом национальных интересов» откажется принимать какие-либо меры против Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига, несмотря на то, что они напрямую участвуют в «санкционной деятельности», приводит РИА Новости материал издания

Это создает «странную ситуацию», при которой Белый дом введет санкции против судов, задействованных в строительстве, однако воздержится от санкций против компании, которая ответственна за стройку.

В Вашингтоне пришли к выводу, что единственный способ остановить проект, который готов уже на 95%, — ввести санкции против немецких получателей газа, а пойти на разрыв с Германией по такому поводу Байден не готов, пишет издание.

Накануне генеральный консул Германии в Екатеринбурге Матиас Крузе заявил, что для окончания строительства газопровода осталось уложить 80 километров трубы.