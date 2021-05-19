Определена дата и место первой встречи Лаврова и Блинкена

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен впервые очно встретятся в среду, 19 мая вечером в Рейкьявике по завершении основной программы министерской сессии Арктического совета (АС), сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и предоставит возможность проверить <...>, можем ли мы добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой», — сказал Прайс агентству ТАСС.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что Блинкен намерен обсудить двусторонние отношения и проект трубопровода «Северный поток — 2" на переговорах с Лавровым.

Министерская встреча АС состоится 19-20 мая в Рейкьявике. Личное участие в ней примут министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен, прибывший в Исландию в понедельник вечером. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021-2023 годов перейдет от Исландии к России.

В состав АС входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. 12 неарктических стран, включая Великобританию, Германию, Индию, Китай и Францию, имеют в совете статус наблюдателей.