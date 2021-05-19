Более 40% сибиряков чистили зубы только раз в день

Девять из десяти россиян страдали от болезней зубов, социологи выяснили, что при этом 41% жителей Сибири чистят зубы один раз в день вместо положенных двух, сообщает ВЦИОМ.

ВЦИОМ совместно с брендом «Лесной бальзам» опросил около 1,6 тысячи россиян в 80 регионах России о состоянии зубов. Выяснилось, что каждый третий россиянин сталкивался с заболеваниями десен, каждый пятый человек в России в достаточно молодом возрасте (35-44 лет) имеет более восьми пломбированных зубов и более пяти удаленных зубов.

62% опрошенных не связывают состояние зубов и десен с низким качеством ежедневной гигиены полости рта, считая его «достаточным». Треть опрошенных россиян отмечают, что связывают ухудшение состояние зубов с нерегулярным посещением стоматолога и с другими факторами.

Эксперты рекомендуют проводить ежедневную гигиену полости рта два-три раза в день, но 41% опрошенных жителей Сибирского федерального округа не чистят зубы более одного раза в день. А такие дополнительные средства домашней гигиены, как ополаскиватель для полости рта или зубная нить, в целом не распространены среди населения.