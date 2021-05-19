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Ургант пошутил про лондонский стиль новосибирской колонии

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ГУФСИН по Новосибирской области

Телеведущий Иван Ургант пошутил в эфире своей передачи на Пером канале о лондонских телефонных будках, установленных в новосибирской исправительной колонии №8.

В ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области оборудовали стилизованные «лондонские телефонные будки». Для максимальной передачи атмосферы Лондона, осужденные нарисовали «Биг-Бен».

«ИК-8 — это знаменитая исправительная колония имени Гая Ричи. У них все в английском стиле: бараки названы не по номерам, а в стиле районов Лондона — Вест-Энд, Ист-Энд, Шизо. В колонии есть знаменитый "пятичасовой чифирь". Если заключенный сбегает из тюрьмы, это называется Брекзит», — сказал в эфире передачи Ургант.

По словам телеведущего, что если звонят из этой колонии, то говорят: «Алло, это вас беспокоят из лондонского отделения Сбербанка».

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