Манижа прошла в финал Евровидения

Певица Манижа с песней «Русская женщина» прошла в финал Евровидения, который состоится 22 мая.
Манижа выступала третьей. Песню «Русская женщина», которая
вызвала столько споров с нашей стране, она исполнила на русском языке.
Певица от России вышла на сцену в огромном платье, сшитом из
лоскутков разных народов России. После первого куплета Манижа вышла из платья
через дверь (конструкция костюма это предусматривала) и продолжила выступление в
красном комбинезоне. В завершении номера на экране появились видеопроекции
женщин разных национальностей, из лиц которых сложилась название песни — «Russian
women».
Тема сильной женщины оказалась популярна в полуфинале
Евровидения. Кроме России о женской доле и силе спели представители
Азербайджана и Мальты.
Кроме России в финал Евровидения прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Кипра, Швеции, Литвы, Бельгии и Украины.