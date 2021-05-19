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Манижа прошла в финал Евровидения

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео

Певица Манижа с песней «Русская женщина» прошла в финал Евровидения, который состоится 22 мая. 

Манижа выступала третьей. Песню «Русская женщина», которая вызвала столько споров с нашей стране, она исполнила на русском языке.

Певица от России вышла на сцену в огромном платье, сшитом из лоскутков разных народов России. После первого куплета Манижа вышла из платья через дверь (конструкция костюма это предусматривала) и продолжила выступление в красном комбинезоне. В завершении номера на экране появились видеопроекции женщин разных национальностей, из лиц которых сложилась название песни — «Russian women».

Тема сильной женщины оказалась популярна в полуфинале Евровидения. Кроме России о женской доле и силе спели представители Азербайджана и Мальты.

Кроме России в финал Евровидения прошли представители Норвегии, Израиля, Азербайджана, Мальты, Кипра, Швеции, Литвы, Бельгии и Украины.

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Обсуждение (0)
Топ комментариев

Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

aevaev

Категорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.

Drronum

Ну правильно, у него других забот в стране нету. Хотя понятно зачем :сначала поставить на учет, потом...
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