Центробанк до конца года «оцифрует» рубль

Прототип цифрового рубля создадут в конце 2021 года, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Прототип мы делаем в конце года, дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать»,— пояснила Скоробогатова на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

Она напомнила, что Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта. Согласно нему, регулятор планирует, что он станет эмитентом цифрового рубля. Тестирование платформы цифрового рубля пройдет в течение 2022 года.

Предполагается, что доступ к виртуальному кошельку с цифровыми рублями участники тестирования получат через мобильное приложение банка. В отличие от «безнала», все единицы цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом, напоминая банкноты.

Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами, а также в качестве цифрового финансового актива.