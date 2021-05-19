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Центробанк до конца года «оцифрует» рубль

Источник:
РИА Новости
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Прототип цифрового рубля создадут в конце 2021 года, сообщила первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

«Прототип мы делаем в конце года, дальше уже с рынком мы будем смотреть, с какой этапностью мы этот проект будем делать»,— пояснила Скоробогатова на открытом заседании рабочей группы комитета Госдумы по финансовому рынку.

Она напомнила, что Банк России выпустил консультативный доклад и концепцию проекта. Согласно нему, регулятор планирует, что он станет эмитентом цифрового рубля. Тестирование платформы цифрового рубля пройдет в течение 2022 года.

Предполагается, что доступ к виртуальному кошельку с цифровыми рублями участники тестирования получат через мобильное приложение банка. В отличие от «безнала», все единицы цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом, напоминая банкноты.

Цифровой рубль можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок с финансовыми инструментами, а также в качестве цифрового финансового актива.

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Экономика #Деньги
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