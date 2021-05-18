Обновление Windows сломало пользователям звук

Майское обновление Windows 10 под номером KB5003173 вызвало проблемы со звуком на компьютерах.

Пользователи лицензионной «десятки» версий 20H2 и 2004 жалуются, что после установки патча у них начались неполадки с воспроизведением многоканального звука. Так, при подключении аудиосистемы 5.1 возникает постоянный высокочастотный шум.

Кроме этого, звук воспроизводится либо слишком громко, либо слишком тихо. Как правило, проблема фиксируется в играх, пишет издание Windows Latest. Microsoft уже признала проблему, отметив, что она связана с воспроизведением звука Dolby Digital.

В ближайшее время неполадку с воспроизведением звука обещают устранить. Пока специалисты советуют либо повторно произвести настройку звукового оборудования, либо удалить проблемное обновление.