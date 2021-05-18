Стали известны сочетания звеньев сборной России на ЧМ

Фото: © Федерация хоккея России
Сборная России по хоккею вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку. ФХР опубликовала сочетания звеньев.
Тренировка состоялась на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.
1 группа
Вратари: Самонов, Бочаров.
Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.
Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.
Красные: Ожиганов — Дронов, Галимов — Морозов — Бурдасов.
Черные: Рафиков — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.
Группа 2
Вратари: Бочаров, Федотов.
Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.
Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая в 16.15 (мск) против Чехии.
Alex468этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)
лачиновА осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...
aevaevКатегорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...
DisobedientПесков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.