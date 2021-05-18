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Стали известны сочетания звеньев сборной России на ЧМ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Федерация хоккея России

Сборная России по хоккею вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку. ФХР опубликовала сочетания звеньев.

Тренировка состоялась на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.

1 группа

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.

Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.

Красные: Ожиганов — Дронов, Галимов — Морозов — Бурдасов.

Черные: Рафиков — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая в 16.15 (мск) против Чехии.

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Alex468

этот чуба в ссср ничего бы вообще никому не говорил_)

лачинов

А осталась ли хоть одна отрасль где не падает качество? Пока получается увеличивать прибыль экономя на...

aevaev

Категорически против трезвяков. Бомжи как неплатежеспособные как валялись, так и будут валяться. Менты...

Disobedient

Песков лучше бы молчал. Чем так явно выделять свою марионеточность и слабость перед наместником.
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