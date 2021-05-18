Стали известны сочетания звеньев сборной России на ЧМ

Сборная России по хоккею вышла с карантина и провела первую ледовую тренировку. ФХР опубликовала сочетания звеньев.

Тренировка состоялась на арене Олимпийского центра, где пройдут матчи чемпионата мира группы В.

1 группа

Вратари: Самонов, Бочаров.

Белые: Зуб — Задоров, Барабанов — Шалунов — Окулов.

Синие: Гавриков — Проворов, Слепышев — Карнаухов — Григоренко.

Красные: Ожиганов — Дронов, Галимов — Морозов — Бурдасов.

Черные: Рафиков — Марченко, Швец-Роговой — Каменев — Воронков.

Группа 2

Вратари: Бочаров, Федотов.

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведет 21 мая в 16.15 (мск) против Чехии.